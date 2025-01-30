"للقاهرة لون واحد ولإفريقيا بطل واحد".. الأهلي يضم أشرف بنشرقي
الخميس، 30 يناير 2025 - 20:07
للقاهرة لون واحد .. لإفريقيا بطل واحد 🦁🔴 pic.twitter.com/A4NFui4UW8— النادي الأهلي (@AlAhly) January 30, 2025
"للقاهرة لون واحد ولإفريقيا بطل واحد".. الأهلي يضم أشرف بنشرقي
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