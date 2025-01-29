هدف باريس سان جيرمان الثالث أمام شتوتجارت - عثمان ديمبلي (دوري أبطال أوروبا)

هدف مانشستر سيتي الثاني أمام كلوب بورج - أوردونيز بالخطأ في مرماه (دوري أبطال أوروبا)

هدف ريال مدريد الثاني في بريست - بيلينجهام (دوري أبطال أوروبا)

هدف ريال مدريد الأول في بريست - رودريجو (دوري أبطال أوروبا)