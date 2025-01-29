هدف بايرن ميونيخ الأول ضد براتيسلافا - مولر (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 29 يناير 2025 - 22:24

1/29/2025 10:24:34 PM هدف بايرن ميونيخ الأول ضد براتيسلافا - مولر (دوري أبطال أوروبا)

هدف بايرن ميونيخ الأول ضد براتيسلافا - مولر (دوري أبطال أوروبا)

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا توماس مولر سلوفان براتيسلافا
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