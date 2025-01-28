ملخص فوز بتروجت أمام البنك الأهلي 2-0 (الدوري المصري)

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 18:24

1/28/2025 6:24:15 PM ملخص فوز بتروجت أمام البنك الأهلي 2-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز بتروجت أمام البنك الأهلي 2-0 (الدوري المصري)

الدوري بتروجت البنك الأهلي
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