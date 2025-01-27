ملخص فوز القادسية على الهلال 2-1 (الدوري السعودي)

الإثنين، 27 يناير 2025 - 21:31

1/27/2025 9:31:05 PM ملخص فوز القادسية على الهلال 2-1 (الدوري السعودي)

ملخص فوز القادسية على الهلال 2-1 (الدوري السعودي)

الهلال الدوري السعودي القادسية
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