أهداف فوز المصري على إنبي 2-1 (الدوري المصري)
الإثنين، 27 يناير 2025 - 21:16
المصري يفوز على إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة العاشرة من دوري نايل 🟢🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 27, 2025
اتفرج واستمتع بأهداف المباراة 📽️⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/sK93m0kebA
أهداف فوز المصري على إنبي 2-1 (الدوري المصري)
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