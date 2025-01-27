هدف تعادل الجونة أمام الزمالك - أحمد حسام (الدوري المصري)
الإثنين، 27 يناير 2025 - 17:05
جوووول🔥🔥.. الجونة تتعادل بهدف لأحمد حسام في مرمى الزمالك لتصبح النتيجة 1-1👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/Ws85scOKWA— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 27, 2025
هدف تعادل الجونة أمام الزمالك - أحمد حسام (الدوري المصري)
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