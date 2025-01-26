هدف الخليج الثاني ضد الأخدود - محمد شريف (الدوري السعودي)
الأحد، 26 يناير 2025 - 19:52
هدددددف!— SSC (@ssc_sports) January 26, 2025
من هجمة مرتدة سريعة.. محمد شريف يسجل ثاني أهداف الخليج 🔥⚽
الأخدود 0 × 2 الخليج#دوري_روشن_السعودي
#الأخدود_الخليج | #SSC pic.twitter.com/oMjktqv0hO
هدف الخليج الثاني ضد الأخدود - محمد شريف (الدوري السعودي)
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