هدف الاتخاد السكندري الأول ضد الإسماعيلي - شكري نجيب (الدوري المصري)

ملخص فوز مودرن سبورت على الزمالك 1-0 (الدوري المصري)

هدف فوز مودرن سبورت على الزمالك 1-0 جوناثان نجويم (الدوري المصري)

هدف بتروجت الثاني ضد المصري - مصطفى الجمل (الدوري المصري)

هدف بتروجت الأول ضد المصري - رشاد المتولي (الدوري المصري)

هدف فوز بيراميدز على زد 1-0 (الدوري المصري)

هدفا تعادل سيراميكا مع الاتحاد 1-1 (الدوري المصري)

ملخص تعادل فاركو مع الأهلي 1-1 (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد فاركو - إمام عاشور (الدوري المصري)