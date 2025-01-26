هدف الاتخاد السكندري الأول ضد الإسماعيلي - شكري نجيب (الدوري المصري)

الأحد، 26 يناير 2025 - 16:49

1/26/2025 4:49:05 PM هدف الاتخاد السكندري الأول ضد الإسماعيلي - شكري نجيب (الدوري المصري)

هدف الاتخاد السكندري الأول ضد الإسماعيلي - شكري نجيب (الدوري المصري)

الدوري المصري الإسماعيلي الاتحاد السكندري
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