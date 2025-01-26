أهداف فوز ميلان على بارما 3-2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 26 يناير 2025 - 16:13
" الميلان لا ينكسر " 🔴⚫️— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 26, 2025
شاهد أهداف الريمونتادا التاريخية من ميلان على بارما بنتيجة 3-2 في الكالتشيو ⚽️#ميلان_بارما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ozc8mszulu
أهداف فوز ميلان على بارما 3-2 (الدوري الإيطالي)
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