أهداف فوز ميلان على بارما 3-2 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 26 يناير 2025 - 16:13

1/26/2025 4:13:37 PM أهداف فوز ميلان على بارما 3-2 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز ميلان على بارما 3-2 (الدوري الإيطالي)

الدوري الإيطالي ميلان بارما
نرشح لكم
ملخص فوز نابولي على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي) لحظة تغيير مرموش أمام تشيلسي وعناق جوارديولا (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد تشيلسي - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد تشيلسي - جفارديول (الدوري الإنجليزي) هدف يوفنتوس الأول ضد نابولي - كولو مواني (الدوري الإيطالي) هدف تشيلسي الأول ضد مانشستر سيتي - مادويكي (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول ضد دينامو زغرب - رايس (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول ضد سالزبورج - رودريجو (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
لا فارق بين الرجال والسيدات.. برشلونة يهزم ريال مدريد بخماسية في نهائي السوبر النسائي 6 دقيقة | رياضة نسائية
لا اشتباكات أو صراعات بين محبي صلاح ومرموش على المقاهي وفي البيوت 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المتحدة للرياضة تضم عمرو صلاح لمجلس أمناء قنوات أون تايم سبورتس 20 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - استبعاد أحمد عادل بسبب نزلة برد.. ودودو سليم 37 دقيقة | كرة يد
سموحة لـ في الجول: الزمالك في مفاوضات متقدمة لضم ربيعة.. وجلسة لحسم الأمر 50 دقيقة | ميركاتو
وكيل ميشالاك لـ في الجول: لا نعلم شيئا عن قطع الإعارة.. وما يحدث غريب ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يخاطب أحد لقطع إعارة ميشالاك.. ومشكلة قبل الحسم ساعة | الدوري المصري
قبل الدربي.. ميلان يفوز على بارما بريمونتادا في الـ +90 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025