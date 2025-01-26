أهداف فوز ميلان على بارما 3-2 (الدوري الإيطالي)

" الميلان لا ينكسر " 🔴⚫️



شاهد أهداف الريمونتادا التاريخية من ميلان على بارما بنتيجة 3-2 في الكالتشيو ⚽️#ميلان_بارما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ozc8mszulu