هدف يوفنتوس الأول ضد نابولي - كولو مواني (الدوري الإيطالي)

السبت، 25 يناير 2025 - 20:09

1/25/2025 8:09:28 PM هدف يوفنتوس الأول ضد نابولي - كولو مواني (الدوري الإيطالي)

هدف يوفنتوس الأول ضد نابولي - كولو مواني (الدوري الإيطالي)

يوفنتوس الدوري الإيطالي نابولي كولو مواني
نرشح لكم
ملخص فوز نابولي على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي) لحظة تغيير مرموش أمام تشيلسي وعناق جوارديولا (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد تشيلسي - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد تشيلسي - جفارديول (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول ضد مانشستر سيتي - مادويكي (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول ضد إبسويتش - دومينيك سوبوسلاي - (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني ضد إبسويتش - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مودرن سبورت على الزمالك 1-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
نونو سانتو بعد الخماسية: فريقنا هش للغاية حين لا نفعل هذا الشيء 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - سبب غياب سمير محمد عن الأهلي أمام بيراميدز 32 دقيقة | الدوري المصري
محمود البنا حكما لمباراة الأهلي ضد بيراميدز.. وعاشور على تقنية الفيديو 44 دقيقة | الدوري المصري
مرموش: كنت أتمنى احتساب الهدف.. وهكذا تسير الأمور بيني وبين هالاند 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول.. غزل المحلة يضم ثنائي بيراميدز ساعة | الدوري المصري
هالاند: أتطلع للعب بجوار مرموش.. وسنقضي وقتا ممتعا حقا ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) بلد الوليد.. جووووول مبابي مجددا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025