ملخص فوز مودرن سبورت على الزمالك 1-0 (الدوري المصري)
الخميس، 23 يناير 2025 - 23:40
ملخص فوز مودرن سبورت على الزمالك 1-0 (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف فوز مودرن سبورت على الزمالك 1-0 جوناثان نجويم (الدوري المصري) ملخص مباراة بتروجت أمام المصري 2-1 (الدوري المصري) ملخص فوز المصري على بلاك بولز 3-1 (الكونفدرالية) هدف بتروجت الثاني ضد المصري - مصطفى الجمل (الدوري المصري) هدف بتروجت الأول ضد المصري - رشاد المتولي (الدوري المصري) هدف أرسنال الأول ضد دينامو زغرب - رايس (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول ضد سالزبورج - رودريجو (دوري أبطال أوروبا) هدف فوز ميلان على جيرونا 1-0 (دوري أبطال أوروبا)