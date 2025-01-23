هدف فوز مودرن سبورت على الزمالك 1-0 جوناثان نجويم (الدوري المصري)
الخميس، 23 يناير 2025 - 21:16
جوووووووووووووووول🔥🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 23, 2025
"بشماله عارفه طريقها"⚽جوزيف جوناثان يسجل الهدف الأول لـ مودرن سبورت في مرمى الزمالك لتصبح النتيجة 1-0 pic.twitter.com/feJIOzJDnQ
هدف فوز مودرن سبورت على الزمالك 1-0 جوناثان نجويم (الدوري المصري)
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