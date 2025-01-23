ملخص مباراة بتروجت أمام المصري 2-1 (الدوري المصري)

الخميس، 23 يناير 2025 - 19:54

1/23/2025 7:54:19 PM ملخص مباراة بتروجت أمام المصري 2-1 (الدوري المصري)

ملخص مباراة بتروجت أمام المصري 2-1 (الدوري المصري)

المصري الدوري بتروجت
نرشح لكم
ملخص فوز المصري على بلاك بولز 3-1 (الكونفدرالية) هدف بتروجت الثاني ضد المصري - مصطفى الجمل (الدوري المصري) هدف بتروجت الأول ضد المصري - رشاد المتولي (الدوري المصري) هدف أرسنال الأول ضد دينامو زغرب - رايس (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول ضد سالزبورج - رودريجو (دوري أبطال أوروبا) هدف فوز ميلان على جيرونا 1-0 (دوري أبطال أوروبا) هدف كيليان مبابي بعد خطأ فادح من حارس سالزبورج (دوري أبطال أوروبا) الفيديو التقديمي لانضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
أخر الأخبار
نهاية أمل يوفنتوس.. أراوخو في برشلونة حتى 2031 14 دقيقة | الدوري الإسباني
الحارس تصدى لتسديدته.. تريزيجيه يشارك في تعادل الريان والدحيل 22 دقيقة | المحترفون
عبد القادر: هكذا فزنا على السد.. ويجب أن نعيد قطر لمكانته الطبيعية 34 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف القصة الكاملة لمفاوضات الأهلي مع زد لضم مصطفى العش ساعة | الكرة المصرية
عقوبة فورية.. تجميد مستحقات لاعبي المصري وغرامة مالية كبيرة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) مودرن سبورت.. الأول يضيع ساعة | الكرة المصرية
عبد القادر يساهم في فوز قطر أمام السد 2 ساعة | المحترفون
تشكيل مودرن سبورت - جنش أساسي أمام الزمالك.. وصفقتين جديدتين 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد