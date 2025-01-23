هدف بتروجت الأول ضد المصري - رشاد المتولي (الدوري المصري)
الخميس، 23 يناير 2025 - 16:31
هدف بتروجت الأول ضد المصري - رشاد المتولي (الدوري المصري)
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