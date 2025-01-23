هدف باريس سان جيرمان الأول أمام مانشستر سيتي - ديمبلي (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 23 يناير 2025 - 00:31
🔥⚽️ عثمان ديمبلي يقلص الفارق لفريق العاصمة الفرنسية#دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/ihORCJmLL1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2025
هدف باريس سان جيرمان الأول أمام مانشستر سيتي - ديمبلي (دوري أبطال أوروبا)
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