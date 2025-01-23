هدف مانشستر سيتي الأول أمام باريس سان جيرمان - جريليش (دوري أبطال أوروبا)

الخميس، 23 يناير 2025 - 00:29

1/23/2025 12:29:43 AM هدف مانشستر سيتي الأول أمام باريس سان جيرمان - جريليش (دوري أبطال أوروبا)

هدف مانشستر سيتي الأول أمام باريس سان جيرمان - جريليش (دوري أبطال أوروبا)

جريليش مانشستر سيتي باريس سان جيرمان
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