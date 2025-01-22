هدفا تعادل سيراميكا مع الاتحاد 1-1 (الدوري المصري)

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 21:19

1/22/2025 9:19:11 PM هدفا تعادل سيراميكا مع الاتحاد 1-1 (الدوري المصري)

هدفا تعادل سيراميكا مع الاتحاد 1-1 (الدوري المصري)

سيراميكا كليوباترا الاتحاد الدوري المصري
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