هدف فاركو الأول ضد الأهلي - زهير المترجي (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد فاركو - إمام عاشور (الدوري المصري)

كهربا في مطار القاهرة قبل التوجه إلى ليبيا للانضمام للاتحاد

هدف طلائع الجيش أمام إنبي - محمد فتح الله (الدوري المصري)

وان أون وان - مدير تعاقدات زد يتحدث عن فرع الأهلي الثاني وصفقة القرن

ملخص فوز الزمالك على إنييمبا 3-1 (الكونفدرالية)

ملخص فوز بيراميدز على دجوليبا 6-0 (دوري أبطال إفريقيا)

هدف بيراميدز السادس ضد دجوليبا - أوباما (دوري أبطال إفريقيا)

هدف الأهلي الأول ضد أورلاندو - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا)