كهربا في مطار القاهرة قبل التوجه إلى ليبيا للانضمام للاتحاد
الأربعاء، 22 يناير 2025 - 12:45
كهربا يتوجه إلى ليبيا تمهيدا للانضمام إلى الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة.— FilGoal (@FilGoal) January 22, 2025
📺عبد الرحمن جمال ميزو pic.twitter.com/i83qBaiy22
كهربا في مطار القاهرة قبل التوجه إلى ليبيا
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