هدف طلائع الجيش أمام إنبي - محمد فتح الله (الدوري المصري)
الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 21:17
"الكورة متقشرة على راس فتح الله"👌.. طلائع الجيش يتقدم بالهدف الأول على حساب إنبي⚽ pic.twitter.com/qk9y70Zo2m— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 21, 2025
هدف طلائع الجيش أمام إنبي - محمد فتح الله (الدوري المصري)
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