أهداف فوز إنتر على إمبولي 3-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 20 يناير 2025 - 00:14
نهاية المباراة بفوز إنتر على ضيفه إمبولي بنتيجة 3-1 ليقلص الفارق مع نابولي المتصدر لـ3 نقاط فقط 🔵⚫️— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 19, 2025
شاهد الأهداف ⚽️#الدوري_الإيطالي#إنتر_إمبولي pic.twitter.com/U2A7Dy6nsx
أهداف فوز إنتر على إمبولي 3-1 (الدوري الإيطالي)
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