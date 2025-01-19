هدف لاس بالماس الأول ضد ريال مدريد - فابيو سيلفا (الدوري الإسباني)
الأحد، 19 يناير 2025 - 17:35
⏱️😲 في الثواني الأولى من المباراة .. لاس بالماس يفاجئ ريال مدريد بهدف مبكر#الدوري_الإسباني#LaLiga pic.twitter.com/43Hx71vlmJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2025
هدف لاس بالماس الأول ضد ريال مدريد - فابيو سيلفا (الدوري الإسباني)
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