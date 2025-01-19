هدف بيراميدز السادس ضد دجوليبا - أوباما (دوري أبطال إفريقيا)
الأحد، 19 يناير 2025 - 00:40
هدف بيراميدز السادس ضد دجوليبا - أوباما (دوري أبطال إفريقيا)
نرشح لكم
هدف الأهلي الأول ضد أورلاندو - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا) هدف زد ضد الاتحاد السكندري - ديلسون كاموني (الدوري المصري) هدف فوز بيراميدز على ساجرادا 1-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثاني في سموحة - إمام عاشور (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد سموحة - أفشة (الدوري المصري) كونراد ميشالاك يتحدث عن مستقبله مع الزمالك هدفا فوز تيم إف سي على الاتحاد السكندري (كأس مصر) أهداف فوز مودرن سبورت على الشمس 5-2 (كأس مصر)