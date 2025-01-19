هدف بيراميدز السادس ضد دجوليبا - أوباما (دوري أبطال إفريقيا)

هدف الأهلي الأول ضد أورلاندو - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا)

هدف زد ضد الاتحاد السكندري - ديلسون كاموني (الدوري المصري)

هدف فوز بيراميدز على ساجرادا 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)

هدف الأهلي الثاني في سموحة - إمام عاشور (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد سموحة - أفشة (الدوري المصري)

كونراد ميشالاك يتحدث عن مستقبله مع الزمالك