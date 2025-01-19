ملخص فوز نابولي على أتالانتا 3-2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 19 يناير 2025 - 00:38
ملخص فوز نابولي على أتالانتا 3-2 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
هدفا فوز يوفنتوس على ميلان 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على فولفسبورج 3-2 (الدوري الألماني) بورجوان جاليو بالدرجة الخامسة في فرنسا يطيح بـ ليون من الكأس ملخص تعادل أتالانتا مع يوفنتوس 1-1 (الدوري الإيطالي) تقديم انضمام أحمد حسن كوكا إلى لو هافر ملخص فوز برشلونة على ريال مدريد 5-2 (السوبر الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني أمام برشلونة - رودريجو (نهائي السوبر الإسباني) ملخص فوز إنتر على فينيسيا 1-0 (الدوري الإيطالي)