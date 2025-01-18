هدفا فوز يوفنتوس على ميلان 2-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 18 يناير 2025 - 21:24
نهاية كلاسيكو إيطاليا بفوز يوفنتوس على ميلان بنتيجة 2-0 في قمة مثيرة بالكالتشيو ⚪️⚫️— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 18, 2025
شاهد الأهداف بتعليق فارس عوض ⚽️📹#يوفنتوس_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/LTYje5lZpO
هدفا فوز يوفنتوس على ميلان 2-0 (الدوري الإيطالي)
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