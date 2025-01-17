أهداف فوز ريال مدريد أمام سيلتا فيجو 5-2 (كأس إسبانيا)
الجمعة، 17 يناير 2025 - 10:25
أهداف فوز ريال مدريد أمام سيلتا فيجو 5-2 (كأس إسبانيا)
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