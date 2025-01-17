هدف مانشستر يونايتد الثالث أمام ساوثامبتون - أماد ديالو (الدوري الإنجليزي)
الجمعة، 17 يناير 2025 - 00:18
هاتريك تاريخي لأماد ديالو ⚽️⚽️⚽️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد #ساوثهامبتون pic.twitter.com/TQOEtTrF9X— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2025
هدف مانشستر يونايتد الثالث أمام ساوثامبتون - أماد ديالو (الدوري الإنجليزي)
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