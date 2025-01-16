هدف فوز المصري على فاركو 1-0 - محمد مخلوف (الدوري المصري)
الخميس، 16 يناير 2025 - 21:09
مبكرا.. المصري يتقدم بالهدف الأول على فاركو⚽🔥 pic.twitter.com/NoazLj0Z8r— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 16, 2025
هدف فوز المصري على فاركو 1-0 - محمد مخلوف (الدوري المصري)
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