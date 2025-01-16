هدف فوز المصري على فاركو 1-0 - محمد مخلوف (الدوري المصري)

أهداف فوز الزمالك على حرس الحدود 3-2 (الدوري المصري)

هدف الزمالك الثالث ضد حرس الحدود - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري)

هدف حرس الحدود الأول أمام الزمالك - محمد أشرف روقا (الدوري المصري)

هدف الزمالك الأول أمام حرس الحدود - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني أمام الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري)