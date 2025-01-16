هدف حرس الحدود الأول أمام الزمالك - محمد أشرف روقا (الدوري المصري)
الخميس، 16 يناير 2025 - 17:57
"ديجافو"😎.. روقا يسجل التعادل للحدود من ضربة جزاء ويرفض الاحتفال معتذرا لجماهير الزمالك🏹 pic.twitter.com/yDXWsKDeNH— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 16, 2025
هدف حرس الحدود الأول أمام الزمالك - محمد أشرف روقا (الدوري المصري)
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