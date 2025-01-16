بورجوان جاليو بالدرجة الخامسة في فرنسا يطيح بـ ليون من الكأس
الخميس، 16 يناير 2025 - 00:27
بورغوان جاليو صنع المستحيل بإقصاء ليون من كأس فرنسا والفرحة تتناسب مع الحدث!#كأس_فرنسا pic.twitter.com/6kcB2jSZhy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2025
بورجوان جاليو بالدرجة الخامسة في فرنسا يطيح بـ ليون من الكأس
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