ملخص فوز برشلونة أمام ريال بيتيس 5-1 (كأس ملك إسبانيا)

بورجوان جاليو بالدرجة الخامسة في فرنسا يطيح بـ ليون من الكأس

هدف الأهلي الثاني أمام الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري)