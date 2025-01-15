هدف الأهلي الثاني أمام الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري)
الأربعاء، 15 يناير 2025 - 21:08
إمام عاشور يضمن للأهلي 🦅 صدارة دوري نايل بالهدف الثاني في مرمى الجونة 👌 #ONTime_Sports pic.twitter.com/7w1LiHuJMd— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 15, 2025
هدف الأهلي الثاني أمام الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري)
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