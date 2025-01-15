هدف الأهلي الأول ضد الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري)
الأربعاء، 15 يناير 2025 - 21:07
بإنهاء ولا أروع 💪🦅 إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الجونة #ONTime_Sports pic.twitter.com/G9K7an8DJP— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 15, 2025
هدف الأهلي الأول ضد الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري)
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