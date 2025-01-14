هدف مانشستر سيتي الأول ضد برينتفورد - فيل فودين (الدوري الإنجليزي)
الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 23:43
تمريرة حاسمة ولا أروع من دي بروين لفودين #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/aLLH5HGxkT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2025
هدف مانشستر سيتي الأول ضد برينتفورد - فيل فودين (الدوري الإنجليزي)
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