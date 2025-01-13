قطر القطري يعلن ضم بيرسي تاو
الإثنين، 13 يناير 2025 - 19:24
بـيرسي تـاو قطـراوي 💛🖤👑#الملك_القطراوي pic.twitter.com/3XArmn8aEK— Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) January 13, 2025
قطر القطري يعلن ضم بيرسي تاو
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