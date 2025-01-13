قطر القطري يعلن ضم بيرسي تاو

الإثنين، 13 يناير 2025 - 19:24

1/13/2025 7:24:56 PM قطر القطري يعلن ضم بيرسي تاو

قطر القطري يعلن ضم بيرسي تاو

الأهلي قطر
نرشح لكم
أهداف فوز اليمن على البحرين 2-1 (كأس الخليج) أهداف فوز السعودية على العراق 3-1 (كأس الخليج) هدفا تعادل الإمارات مع عمان 1-1 (كأس الخليج) هدفا تعادل الكويت مع قطر 1-1 (كأس الخليج) أهداف فوز السعودية على اليمن 3-2 (كأس الخليج) هدف فوز العراق على اليمن 1-0 (كأس الخليج) هدفا تعادل قطر مع الإمارات 1-1 (كأس الخليج) هدفا تعادل الكويت مع عمان 1-1 (كأس الخليج)
أخر الأخبار
تقرير: جوارديولا ينفصل عن زوجته بعد 30 عاما 58 ثاتيه | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن: لم يكن هناك خلافات مع أبو ريدة.. ونريد احتراف مزيد من اللاعبين 4 دقيقة | منتخب مصر
طبيب الأهلي يكشف مستجدات 10 إصابات في الأهلي.. وحقيقة تركيب جهاز القلب لـ وسام 4 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد رفاعي لم يوقع لأي ناد وجروس يحسم موقفه 30 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - طاقم تحكيم جابوني لمباراة الزمالك ضد إنييمبا 38 دقيقة | الكرة المصرية
دوري السيدات – الحالة السادسة في الموسم.. المصري ينسحب أمام مسار بعد 8 دقائق 54 دقيقة | رياضة نسائية
ريليفو: ريفر بليت يقترب من ضم مونتيل ساعة | ميركاتو
ريليفو: انقسامات داخل ريال مدريد حول مصير أنشيلوتي والتعاقدات الجديدة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 4 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي