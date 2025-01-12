هدف برشلونة الثالث أمام ريال مدريد - رافينيا (نهائي السوبر الإسباني)
الأحد، 12 يناير 2025 - 21:44
الهدف الثالث لبرشلونه بصوت المعلق فارس عوض 🎙️⚽#السوبر_الإسباني_بجدة#ريال_مدريد_برشلونه | #SSC pic.twitter.com/fwH6qsYtMl— SSC (@ssc_sports) January 12, 2025
هدف برشلونة الثالث أمام ريال مدريد - رافينيا (نهائي السوبر الإسباني)
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