هدف ريال مدريد الأول أمام برشلونة - كيليان مبابي (نهائي السوبر الإسباني)
الأحد، 12 يناير 2025 - 21:10
الهدف الأول لريال مدريد بصوت المعلق فارس عوض 🎙️⚽#السوبر_الإسباني_بجدة#ريال_مدريد_برشلونه | #SSC pic.twitter.com/yhDkE6i48Z— SSC (@ssc_sports) January 12, 2025
هدف ريال مدريد الأول أمام برشلونة - كيليان مبابي (نهائي السوبر الإسباني)
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