هدف فوز بيراميدز على ساجرادا 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 11 يناير 2025 - 20:46
بيراميدز يسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا#دوري_أبطال_إفريقيا #بيراميدز pic.twitter.com/odIUwUpV00— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 11, 2025
هدف فوز بيراميدز على ساجرادا 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)
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