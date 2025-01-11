هدف فرانكفورت الأول ضد سان باولي - عمر مرموش (الدوري الألماني)

السبت، 11 يناير 2025 - 17:51

1/11/2025 5:51:53 PM هدف فرانكفورت الأول ضد سان باولي - عمر مرموش (الدوري الألماني)

هدف فرانكفورت الأول ضد سان باولي - عمر مرموش (الدوري الألماني)

عمر مرموش الدوري الألماني فرانكفورت
نرشح لكم
ملخص فوز برشلونة على أتليتك بلباو 2-0 (السوبر الإسباني) توج بالبطولة.. أهداف فوز ميلان على إنتر 3-2 (السوبر الإيطالي) هدف ريال مدريد الثاني ضد مينيرا - كامافينجا (كأس ملك إسبانيا) هدف ريال مدريد الأول ضد مينيرا - فيديريكو فالفيردي (كأس ملك إسبانيا) ملخص فوز نابولي على فيورنتينا 3-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز ميلان على يوفنتوس 2-1 (السوبر الإيطالي) هدف يوفنتوس الأول في ميلان - يلدز (السوبر الإيطالي) هدفا فوز إنتر على أتالانتا 2-0 (السوبر الإيطالي)
أخر الأخبار
إمام عاشور: دولاب بطولاتي امتلئ منذ قدومي للأهلي 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
سيناريوهات تأهل الأهلي - تعادل بلوزداد مع أورلاندو يكفي.. وسيناريو واحد للخروج 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا – بيراميدز يضمن التأهل لدور الـ8 بفوز قاتل على ساجرادا 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: فريق سويدي يرغب في استعارة عمر فرج من الزمالك 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – عرض من الاتفاق لضم زيزو.. والتفاصيل المالية وموقف الزمالك 34 دقيقة | الدوري المصري
بعدما سجل "هاتريك" ضد أبيدجان.. إمام عاشور ينضم لقائمة نادرة في الكرة المصرية 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير سعودي – عرض من الاتفاق لضم زيزو بعد موافقة جيرارد 48 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يتفادى المفاجآت ويهزم استاد أبيدجان بـ"هاتريك" إمام عاشور 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة"