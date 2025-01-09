ملخص فوز برشلونة على أتليتك بلباو 2-0 (السوبر الإسباني)

الخميس، 09 يناير 2025 - 00:49

1/9/2025 12:49:15 AM ملخص فوز برشلونة على أتليتك بلباو 2-0 (السوبر الإسباني)

ملخص فوز برشلونة على أتليتك بلباو 2-0 (السوبر الإسباني)

برشلونة السوبر الإسباني
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