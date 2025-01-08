هدف نيوكاسل الثاني أمام أرسنال - أنتوني جوردون (كأس الرابطة)

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 00:17

1/8/2025 12:17:14 AM هدف نيوكاسل الثاني أمام أرسنال - أنتوني جوردون (كأس الرابطة)

هدف نيوكاسل الثاني أمام أرسنال - أنتوني جوردون (كأس الرابطة)

نيوكاسل جوردون كأس الرابطة أرسنال
نرشح لكم
هدف نيوكاسل الأول أمام أرسنال - ألكسندر إيزاك (كأس الرابطة) ملخص فوز اتحاد جدة على الهلال 3-1 بركلات الترجيح (كأس ملك السعودية) ثنائية فوز الأهلي على سموحة (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني في سموحة - إمام عاشور (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد سموحة - أفشة (الدوري المصري) توج بالبطولة.. أهداف فوز ميلان على إنتر 3-2 (السوبر الإيطالي) هدف ريال مدريد الثاني ضد مينيرا - كامافينجا (كأس ملك إسبانيا) هدف ريال مدريد الأول ضد مينيرا - فيديريكو فالفيردي (كأس ملك إسبانيا)
أخر الأخبار
بنزيمة: قاتلت أمام الهلال رغم الإصابة.. وهدفنا تحقيق اللقب 4 ساعة | سعودي في الجول
الانتصار السابع - نيوكاسل يفوز على أرسنال بهدفين في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك السعودية 5 ساعة | سعودي في الجول
"إصابتي لا تدعو للقلق".. عطية الله يطمئن الجماهير بعد إصابته أمام سموحة 5 ساعة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة يحصل على موافقة مؤقتة بتسجيل أولمو وباو فيكتور 5 ساعة | الدوري الإسباني
مروان حمدي: أكرر اعتذاري.. والإعلام بخشى جماهير الأهلي أكثر من الزمالك 5 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - أبو ريدة يجتمع مع اللجنة الفنية لحسم المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين.. وحل مقترح 5 ساعة | الكرة المصرية
تعيين إريك شيل مدربا لمنتخب نيجيريا 5 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان