هدف نيوكاسل الثاني أمام أرسنال - أنتوني جوردون (كأس الرابطة)
الأربعاء، 08 يناير 2025 - 00:17
🥅⚽️ أنتوني جوردون يعزز تقدم نيوكاسل#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #ارسنال_نيوكاسل #CarabaoCup pic.twitter.com/BKPbsNE1Oy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 7, 2025
هدف نيوكاسل الثاني أمام أرسنال - أنتوني جوردون (كأس الرابطة)
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