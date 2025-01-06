توج بالبطولة.. أهداف فوز ميلان على إنتر 3-2 (السوبر الإيطالي)

السوبر الإيطالي لميلان 🔴🏆



ميلان يعود من بعيد ويفوز على إنتر 3-2 بعد أن كان متأخراً بهدفين ويقتنص لقب كأس السوبر الإيطالي 🇮🇹#إنتر_ميلان #السوبر_الإيطالي pic.twitter.com/0VjA7TPDPT