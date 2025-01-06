توج بالبطولة.. أهداف فوز ميلان على إنتر 3-2 (السوبر الإيطالي)
الإثنين، 06 يناير 2025 - 23:30
السوبر الإيطالي لميلان 🔴🏆— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 6, 2025
ميلان يعود من بعيد ويفوز على إنتر 3-2 بعد أن كان متأخراً بهدفين ويقتنص لقب كأس السوبر الإيطالي 🇮🇹#إنتر_ميلان #السوبر_الإيطالي pic.twitter.com/0VjA7TPDPT
توج بالبطولة.. أهداف فوز ميلان على إنتر 3-2 (السوبر الإيطالي)
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