توج بالبطولة.. أهداف فوز ميلان على إنتر 3-2 (السوبر الإيطالي)

الإثنين، 06 يناير 2025 - 23:30

1/6/2025 11:30:25 PM توج بالبطولة.. أهداف فوز ميلان على إنتر 3-2 (السوبر الإيطالي)

توج بالبطولة.. أهداف فوز ميلان على إنتر 3-2 (السوبر الإيطالي)

إنتر ميلان السوبر الإيطالي أبراهام
نرشح لكم
هدف ريال مدريد الثاني ضد مينيرا - كامافينجا (كأس ملك إسبانيا) هدف ريال مدريد الأول ضد مينيرا - فيديريكو فالفيردي (كأس ملك إسبانيا) ملخص فوز نابولي على فيورنتينا 3-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز ميلان على يوفنتوس 2-1 (السوبر الإيطالي) هدف يوفنتوس الأول في ميلان - يلدز (السوبر الإيطالي) هدفا فوز إنتر على أتالانتا 2-0 (السوبر الإيطالي) ملخص تعادل يوفنتوس مع فيورنتينا 2-2 (الدوري الإيطالي) هدف مانشستر سيتي على ليستر - هالاند (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش هو هبة لكرة القدم.. ولا أعتقد أن فينيسيوس سيعاقب 5 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يحصل على الموافقات الأمنية لحضور 30 ألف مشجعا ضد بلاك بولز 6 ساعة | الكرة المصرية
صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يفكر في إعارة ندياي.. والحسم الأسبوع المقبل 6 ساعة | الدوري المصري
السوبر الإيطالي - سلاح الريمونتادا يتوج ميلان بالبطولة بفوز درامي على إنتر 6 ساعة | الكرة الأوروبية
بائع السمك صباحا ولاعب كرة قدم ليلا.. من هو عمر جولان نجم اليمن في كأس الخليج 6 ساعة | الوطن العربي
نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي ضد سموحة 7 ساعة | الدوري المصري
أسامة نبيه: مصر لا تقل في الإمكانيات الكروية عن المغرب 7 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان