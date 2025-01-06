هدف ريال مدريد الثاني ضد مينيرا - كامافينجا (كأس ملك إسبانيا)
الإثنين، 06 يناير 2025 - 20:39
رأسية كامافينغا تضيف ثاني الأهداف للريال⚽— SSC (@ssc_sports) January 6, 2025
ديبورتيفا مينيرا 0 × 2 ريال مدريد#ديبورتيفا_مينيرا_ريال_مدريد#CopaDelRey| #SSC pic.twitter.com/V33qtrWXeA
هدف ريال مدريد الثاني ضد مينيرا - كامافينجا (كأس ملك إسبانيا)
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