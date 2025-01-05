هدفا فوز تيم إف سي على الاتحاد السكندري (كأس مصر)
الأحد، 05 يناير 2025 - 23:42
هدفا فوز تيم إف سي على الاتحاد السكندري (كأس مصر)
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