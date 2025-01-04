أهداف فوز ميلان على يوفنتوس 2-1 (السوبر الإيطالي)
السبت، 04 يناير 2025 - 01:02
ميلان إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لمواجهة غريمه إنتر بعد فوزه على يوفنتوس بنتيجة 2-1 في نصف النهائي 🔴⚫️— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 3, 2025
شاهد الأهداف 📽️#يوفنتوس_ميلان #السوبر_الإيطالي 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/H0qqCU1foJ
أهداف فوز ميلان على يوفنتوس 2-1 (السوبر الإيطالي)
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