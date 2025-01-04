أهداف فوز ميلان على يوفنتوس 2-1 (السوبر الإيطالي)

ميلان إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لمواجهة غريمه إنتر بعد فوزه على يوفنتوس بنتيجة 2-1 في نصف النهائي 🔴⚫️



شاهد الأهداف 📽️#يوفنتوس_ميلان #السوبر_الإيطالي 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/H0qqCU1foJ