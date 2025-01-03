هدف فوز شباب بلوزداد على الأهلي 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 03 يناير 2025 - 23:21
شباب بلوزداد يهز شباك الأهلي في الدقائق الأخيرة من اللقاء #دوري_أبطال_أفريقيا #شباب_بلوزداد #الأهلي pic.twitter.com/8KIQsxCEtN— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2025
هدف فوز شباب بلوزداد على الأهلي 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)
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