هدف يوفنتوس الأول في ميلان - يلدز (السوبر الإيطالي)

الجمعة، 03 يناير 2025 - 22:32

1/3/2025 10:32:36 PM هدف يوفنتوس الأول في ميلان - يلدز (السوبر الإيطالي)

هدف يوفنتوس الأول في ميلان - يلدز (السوبر الإيطالي)

كأس السوبر الإيطالي ميلان يوفنتوس
نرشح لكم
أهداف فوز ميلان على يوفنتوس 2-1 (السوبر الإيطالي) هدف فوز شباب بلوزداد على الأهلي 1-0 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز طلائع الجيش على الأولمبي 2 (4-3) 2 (كأس مصر) هدف فوز إنبي على حرس الحدود 1-0 (كأس مصر) أهداف فوز فاركو على الترسانة 3-1 (كأس مصر) ملخص فوز الجونة على القناة 2-0 (كأس مصر) هدفا فوز إنتر على أتالانتا 2-0 (السوبر الإيطالي) أهداف فوز المقاولون العرب على بتروجت 4-3 بركلات الترجيح (كأس مصر)
أخر الأخبار
أنشيلوتي: طرد فينيسيوس ظالم وسنستأنف.. وهذا سبب عدم إعادة ركلة الجزاء 35 دقيقة | الدوري الإسباني
فضل: كنا سنضم بونجاح أو أحمد موسى لتعويض أزارو في 2018 ولكن ساعة | الدوري المصري
السوبر الإيطالي - موتا: ميلان استطاع الفوز من فرص قليلة.. ورد فعلنا لم يكن على قدر المباراة ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإيطالي - كونسيساو: صححنا الأخطاء بالشوط الثاني.. والتهنئة تكون عند الفوز بالكأس ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - جلسة منتظر بين أكرم ومسؤولي الأهلي للتجديد.. ورغبة وعرض الشمال ساعة | الدوري المصري
ملحمة بيلينجهام وطرد فينيسيوس.. انتصار قاتل لـ ريال مدريد على فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة كاملة لمحمد عبد المنعم.. نيس يفوز على رين ويدخل المربع الذهبي للدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
راديو كتالونيا: تطور جديد من الرابطة الإسبانية في قضية أولمو مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 2 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 3 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 4 صلاح يكشف أخبار التجديد.. وهل تعمد المراوغة في صناعة الهدف الثاني