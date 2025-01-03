هدف يوفنتوس الأول في ميلان - يلدز (السوبر الإيطالي)
الجمعة، 03 يناير 2025 - 22:32
قذيفة مدوية في الشباك ⚫️⚪️— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 3, 2025
يلدز يفتتح أهداف المباراة ويسجل الهدف الأول ليوفنتوس ليتقدم 1-0#يوفنتوس_ميلان #السوبر_الإيطالي 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/H61WwhtmSg
هدف يوفنتوس الأول في ميلان - يلدز (السوبر الإيطالي)
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