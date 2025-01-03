أهداف فوز فاركو على الترسانة 3-1 (كأس مصر)
الجمعة، 03 يناير 2025 - 20:31
أهداف فوز فاركو على الترسانة 3-1 (كأس مصر)
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