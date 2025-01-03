هدفا فوز إنتر على أتالانتا 2-0 (السوبر الإيطالي)

الجمعة، 03 يناير 2025 - 00:01

1/3/2025 12:01:19 AM هدفا فوز إنتر على أتالانتا 2-0 (السوبر الإيطالي)

هدفا فوز إنتر على أتالانتا 2-0 (السوبر الإيطالي)

إنتر أتالانتا السوبر الإيطالي
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